Credit-Suisse-Aktionäre genehmigen Jahresrechnung und Bonusbericht nur knapp

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Credit Suisse-Präsident entschuldigt sich bei Aktionären. Richard Bransons Virgin Orbit stellt Insolvenzantrag in den USA. US-Automarkt erholt sich. Anklageverlesung im Fall Trump. Activision Blizzard im Fokus von Kartellwächtern. Amazon macht Fortschritte beim Kampf gegen Produktfälschungen. Nordex erhält Auftrag über 106 Megawatt aus Litauen. ABB will Millionensumme in den USA investieren.