Credit Suisse ernennt Miller zum Chef des Investment Bankings

Von Pietro Lombardi

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Credit Suisse Group hat David Miller zum neuen CEO des Investment Bankings und Capital-Markets-Geschäfts ernannt. Die Berufung erfolgt im Rahmen einer breiten gefassten Umstrukturierung des Bereichs. Die Sparte hatte im dritten Quartal eine schwache Performance verzeichnet hatte, belastet nach CS-Angaben durch weniger Fusionen und Übernahmen, Börsengänge sowie "schwierigen Marktbedingungen, die von Volatilität und Unsicherheit geprägt sind". Der Bereich wies im Quartal einen Verlust und um rund 20 Prozent rückläufige Einnahmen aus.

Miller arbeitet bereits 22 Jahre für die Bank, zuletzt als Global Head des Bereichs Credit. Seine Ernennung ist ab sofort wirksam; er wird auch in die Konzernleitung einziehen. Miller tritt die Nachfolge von James Amine an, der sich entschieden hat, aus der Geschäftsleitung auszutreten. Amine, seit 2015 CEO der Sparte und seit 22 Jahren bei der Bank, übernimmt die neu geschaffene Rolle des Leiters der Abteilung Private-Credit-Opportunities mit Sitz in New York.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/fks/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2019 09:42 ET (14:42 GMT)