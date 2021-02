Credit Suisse mit erstem Quartalsverlust seit drei Jahren

FRANKFURT (Dow Jones)--Erstmals seit 2017 hat Credit Suisse ein Quartal mit roten Zahlen beendet. Belastet von höheren Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit US-Hypothekenkrediten sowie einer Wertberichtigung auf die Beteiligung am Asset-Manager York Capital Management verbuchte die Großbank nach eigenen Angaben einen Nettoverlust von 353 Millionen Schweizer Franken. Im Vorjahr stand hier noch ein Gewinn von 852 Millionen Franken. Analysten hatten im Schnitt allerdings mit 466 Millionen Franken Verlust gerechnet.

Nach drei von starken Handelsaktivitäten im Zuge der Coronakrise geprägten Quartalen blieb Credit Suisse 2020 insgesamt jedoch in der Gewinnzone. 2,67 Milliarden Franken betrug der Überschuss - das war 22 Prozent weniger als im Vorjahr. Während die Einnahmen im Gesamtjahr mit 22,4 Milliarden Franken nur geringfügig unter dem Vorjahreswert blieben, stieg die Kreditrisikovorsorge von 324 Millionen auf knapp 1,1 Milliarden Franken. Die operativen Kosten bezifferte die Bank mit 17,8 Milliarden Franken - ein Plus von 2 Prozent in Jahressicht.

Den Aktionären will die Bank 0,2926 Franken je Aktie als Dividende zahlen. Im Rahmen des Rückkaufprogramms für 2020 sind bereits Anteilsscheine für 112 Millionen Franken zurückgekauft, wie Credit Suisse weiter mitteilte.

