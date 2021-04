Credit Suisse mit Quartalsverlust wegen Kollaps von Archegos

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Milliardenbelastungen aus dem Kollaps des US-Hegdefonds Archegos Capital Management haben die Schweizer Großbank Credit Suisse im ersten Quartal 2021 in die roten Zahlen rutschen lassen. Der Vorsteuerverlust lag bei 757 Millionen Schweizer Franken, nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden Franken im Vorjahr. Unter dem Strich wies die Credit Suisse einen Fehlbetrag von 252 Millionen Franken aus. Im Vorjahr stand ein Reingewinn nach Anteilen Dritter von 1,31 Milliarden Franken in der Bilanz. Analysten hatten einen Verlust von 722 Millionen Franken erwartet.

Auf Krediten an Archegos und hinterlegten Aktienpositionen erlitt die Credit Suisse einen Verlust von 4,4 Milliarden Franken. Für das zweite Quartal dürften in der Sache Belastungen von rund 600 Millionen Franken anfallen.

Thomas Gottstein, CEO der Credit Suisse, bezeichnete den Quartalsverlust seiner Bank am Donnerstag als "inakzeptabel". Der Manager betonte aber, dass die operative finanzielle Performance über alle Sparten hinweg stark gewesen sei, gestützt durch solide Ergebnisse in der Schweiz sowie ein starkes Wachstum in APAC und im Investment Banking. Bereinigt um die Archegos-Belastung erhöhte sich der Gewinn vor Steuern auf 3,59 Milliarden Franken, ein Wachstum von 280 Prozent zum Vorjahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2021 01:52 ET (05:52 GMT)