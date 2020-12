Credit Suisse will Gewinn in der Vermögensverwaltung deutlich steigern

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) will im Geschäft mit der Verwaltung von Vermögen deutlich mehr verdienen. In den Geschäftsbereichen, die Vermögensverwaltung anbieten, soll der Gewinn von derzeit rund vier Milliarden Franken bis 2023 auf 5,0 bis 5,5 Milliarden Franken (4,6 Mrd bis 5,1 Mrd Euro) steigen, wie die Bank am Dienstag in Zürich anlässlich einer Investorenveranstaltung am Nachmittag mitteilte./AWP/zb