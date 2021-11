Credit Suisse will mit neuer Strategie Risiken verringern

Von Cristina Roca

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Credit Suisse setzt mit ihrer neuen Strategie noch stärker auf das Wealth Management. Nach den Debakeln um den kollabierten Hegdefonds Archegos und die Bank Greensill Capital, die die Bank mehrere Milliarden Franken kosteten, will Credit Suisse die Risiken weiter eindämmen. Das Risikomanagement sowie "eine Unternehmenskultur mit den zentralen Aspekten Rechenschaftspflicht und Verantwortung" sollen im Fokus stehen, teilte die Bank anlässlich ihres Investorentages mit.

Ins Wealth Management will die Bank bis 2024 rund 3 Milliarden Franken Kapital verlagern und damit das zugewiesene Kapital um 25 Prozent erhöhen. In der Investmentbank wird das Kapital um rund 25 Prozent bis 2022 reduziert. Im Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäft soll die Sparte auf weniger kapitalintensive Geschäfte setzen. Außerdem steigt sie aus dem Prime-Brokerage-Geschäft größtenteils aus.

Im Wealth Management werden zudem rund 500 neue Kundenberater eingestellt, womit deren Zahl um 15 Prozent bis 2024 wachsen dürfte. Die Technologieinvestitionen sollen um 60 Prozent zulegen. Es wird bis zum Ende des Dreijahreszeitraums ein verwaltetes Vermögen von 1,1 Billionen Franken angestrebt, das wären 200 Milliarden Franken mehr gegenüber dem aktuellen Stand.

Auf Konzernebene strebt die Bank für 2024 eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von über 10 Prozent an. An die Aktionäre will die Bank im kommenden Jahr eine Gewinnausschüttung von 25 Prozent vornehmen.

Die Investitionen sollen von 2022 bis 2024 auf rund 1 bis 1,5 Milliarden Franken pro Jahr steigen.

Ab Januar 2022 wird der Konzern in vier Divisionen strukturiert: Wealth Management, Investment Bank, Swiss Bank und Asset Management. Außerdem wird es die vier geografischen Regionen Switzerland, Europe, Middle East and Africa (EMEA), Asia-Pacific (APAC) und Americas geben.

November 04, 2021 04:04 ET (08:04 GMT)