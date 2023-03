Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Um 11:49 Uhr rutschte die Credit Suisse (CS)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 10,9 Prozent auf 2,22 CHF ab. In der Spitze büßte die Credit Suisse (CS)-Aktie bis auf 2,12 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,52 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.933.272 Credit Suisse (CS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 CHF. Mit einem Zuwachs von 69,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,12 CHF. Abschläge von 5,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,89 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Credit Suisse (CS) am 09.02.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,46 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3.060,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.582,00 CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Credit Suisse (CS) einen Verlust von -0,281 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com