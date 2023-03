Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) verzeichnet am Montagnachmittag herbe Einbußen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 12,7 Prozent auf 2,18 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Credit Suisse (CS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,12 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,52 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 83.079.876 Credit Suisse (CS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2022 bei 7,38 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Credit Suisse (CS)-Aktie mit einem Kursplus von 70,49 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 2,12 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,98 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Credit Suisse (CS)-Aktie bei 3,89 CHF.

Am 09.02.2023 äußerte sich Credit Suisse (CS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,46 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3.060,00 CHF, gegenüber 4.582,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,22 Prozent präsentiert.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Credit Suisse (CS) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,281 CHF je Aktie in den Credit Suisse (CS)-Büchern.

