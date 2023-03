Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Der Credit Suisse (CS)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 4,7 Prozent auf 2,15 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Credit Suisse (CS)-Aktie bis auf 2,12 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 2,17 CHF. Bisher wurden via SIX SX 27.532.037 Credit Suisse (CS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2022 bei 7,38 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,87 Prozent könnte die Credit Suisse (CS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 2,12 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,89 CHF.

Am 09.02.2023 äußerte sich Credit Suisse (CS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,46 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Credit Suisse (CS) ein Ergebnis je Aktie von -0,03 CHF vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,22 Prozent auf 3.060,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.582,00 CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Credit Suisse (CS)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 24.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,281 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Credit Suisse (CS)-Aktie

Commerzbank-, Deutsche Bank-Aktien & Co. rutschen ab - Probleme bei SVB Bank belasten

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

CS-Aktie in Rot: Credit Suisse veröffentlicht Geschäftsbericht zu einem späteren Zeitpunkt - CS entlässt wohl fast alle Investmentbanker in Japan

Ausgewählte Hebelprodukte auf Credit Suisse (CS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Credit Suisse (CS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Credit Suisse (CS)

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com