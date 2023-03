Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Der Credit Suisse (CS)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 2,18 CHF. Der Kurs der Credit Suisse (CS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,13 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 2,17 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5.434.543 Credit Suisse (CS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2022 auf bis zu 7,38 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,12 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Credit Suisse (CS)-Aktie im Durchschnitt mit 3,89 CHF.

Am 09.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,46 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Credit Suisse (CS) ein EPS von -0,03 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33,22 Prozent auf 3.060,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.582,00 CHF erwirtschaftet worden.

Credit Suisse (CS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 24.04.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,281 CHF je Aktie in den Credit Suisse (CS)-Büchern.

