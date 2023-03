Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) am Mittwochnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Das Papier von Credit Suisse (CS) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 16,1 Prozent auf 1,88 CHF abwärts. Im Tief verlor die Credit Suisse (CS)-Aktie bis auf 1,55 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,28 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.073.449 Credit Suisse (CS)-Aktien umgesetzt.

Bei 7,38 CHF erreichte der Titel am 22.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,55 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,29 Prozent.

Analysten bewerten die Credit Suisse (CS)-Aktie im Durchschnitt mit 3,89 CHF.

Am 09.02.2023 hat Credit Suisse (CS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Credit Suisse (CS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,46 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.060,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 4.582,00 CHF in den Büchern gestanden.

Credit Suisse (CS) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Credit Suisse (CS) rechnen Experten am 24.04.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,281 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie belaufen.

