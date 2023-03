Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) am Nachmittag stark gefragt

Das Papier von Credit Suisse (CS) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 19,6 Prozent auf 2,03 CHF. Der Kurs der Credit Suisse (CS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,25 CHF zu. Bei 2,25 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 167.903.646 Credit Suisse (CS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.03.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,50 Prozent könnte die Credit Suisse (CS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,55 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 30,97 Prozent würde die Credit Suisse (CS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,89 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie aus.

Am 09.02.2023 legte Credit Suisse (CS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,46 CHF gegenüber -0,03 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 3.060,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.582,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Credit Suisse (CS) am 27.04.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,281 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie in den Büchern stehen.

