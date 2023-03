Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) gibt am Vormittag deutlich nach

Um 17:31 Uhr fiel die Credit Suisse (CS)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 24,2 Prozent auf 1,70 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,25 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 21.983.620 Credit Suisse (CS)-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,38 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,01 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,55 CHF am 15.03.2023. Mit einem Kursverlust von 9,48 Prozent würde die Credit Suisse (CS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,89 CHF für die Credit Suisse (CS)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Credit Suisse (CS) am 09.02.2023. Credit Suisse (CS) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,46 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 CHF je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Credit Suisse (CS) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.060,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 4.582,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Credit Suisse (CS) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 24.04.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,281 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie.

