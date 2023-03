Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) bricht am Freitagnachmittag ein

Die Credit Suisse (CS)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr um 10,2 Prozent auf 1,82 CHF nach. Das bisherige Tagestief markierte Credit Suisse (CS)-Aktie bei 1,77 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 2,05 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 79.564.702 Credit Suisse (CS)-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 CHF an. Gewinne von 75,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,55 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Credit Suisse (CS)-Aktie ist somit 17,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,89 CHF aus.

Am 09.02.2023 legte Credit Suisse (CS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,46 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.582,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.060,00 CHF.

Credit Suisse (CS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Credit Suisse (CS) rechnen Experten am 24.04.2024.

2023 dürfte Credit Suisse (CS) einen Verlust von -0,371 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

