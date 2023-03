Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) zieht am Freitagvormittag an

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Credit Suisse (CS) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 2,04 CHF. Bei 2,09 CHF markierte die Credit Suisse (CS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,05 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Credit Suisse (CS)-Aktien beläuft sich auf 14.042.963 Stück.

Am 22.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Credit Suisse (CS)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2023 bei 1,55 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Credit Suisse (CS)-Aktie mit einem Verlust von 31,42 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,89 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie aus.

Am 09.02.2023 legte Credit Suisse (CS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,46 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Credit Suisse (CS) -0,03 CHF je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,22 Prozent auf 3.060,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.582,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Credit Suisse (CS) am 27.04.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Credit Suisse (CS) rechnen Experten am 24.04.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Credit Suisse (CS) 2023 einen Verlust in Höhe von -0,281 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

