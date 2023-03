Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Investoren fliehen am Montagnachmittag aus Credit Suisse (CS)

Um 15:51 Uhr rutschte die Credit Suisse (CS)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 55,8 Prozent auf 0,822 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Credit Suisse (CS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,660 CHF aus. Bei 0,700 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Credit Suisse (CS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 236.286.353 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,381 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Credit Suisse (CS)-Aktie derzeit noch 88,864 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,660 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Credit Suisse (CS)-Aktie 24,545 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,89 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie aus.

Credit Suisse (CS) ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,46 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,03 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.060,00 CHF – das entspricht einem Minus von 33,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.582,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 24.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,273 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie.

Credit Suisse-Aktie: Steht die Übernahme der CS unmittelbar bevor?

Credit Suisse-Aktie rutscht ab: UBS und Credit Suisse offenbar gegen Zwangsfusion - Schweizer Regierung spricht mit Finma und SNB

Sorge vor großem Zinsanstieg: DIW rechnet auch bei einigen deutschen Banken mit großen Verlusten

