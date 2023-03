Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) am Mittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Credit Suisse (CS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 0,823 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Credit Suisse (CS)-Aktie bei 0,843 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Credit Suisse (CS)-Aktie bisher bei 0,787 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,825 CHF. Der Tagesumsatz der Credit Suisse (CS)-Aktie belief sich zuletzt auf 35.049.733 Aktien.

Am 22.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,381 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Credit Suisse (CS)-Aktie ist somit 88,856 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,660 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Credit Suisse (CS)-Aktie 24,636 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,89 CHF.

Am 09.02.2023 lud Credit Suisse (CS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,46 CHF gegenüber -0,03 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,22 Prozent auf 3.060,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.582,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Credit Suisse (CS) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 24.04.2024 dürfte Credit Suisse (CS) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Credit Suisse (CS)-Aktie in Höhe von 0,171 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Credit Suisse (CS)-Aktie

Credit Suisse-Aktie -56 %: UBS übernimmt Credit Suisse - SNB liefert Liquiditätshilfen

Nach Credit Suisse-Übernahme: BaFin hält deutsches Finanzsystem nach wie vor für stabil und robust

Credit Suisse-Aktie: Steht die Übernahme der CS unmittelbar bevor?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Credit Suisse (CS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Credit Suisse (CS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Credit Suisse (CS)

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com