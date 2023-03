Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) zeigt sich am Vormittag fester

Die Credit Suisse (CS)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 0,826 CHF. In der Spitze legte die Credit Suisse (CS)-Aktie bis auf 0,843 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,825 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5.563.074 Credit Suisse (CS)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,381 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Credit Suisse (CS)-Aktie 88,815 Prozent zulegen. Bei 0,660 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,091 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Credit Suisse (CS)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,89 CHF.

Am 09.02.2023 hat Credit Suisse (CS) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,46 CHF gegenüber -0,03 CHF im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.060,00 CHF – eine Minderung von 33,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.582,00 CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Credit Suisse (CS) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Credit Suisse (CS)-Anleger Experten zufolge am 24.04.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,171 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Credit Suisse (CS)-Aktie

Credit Suisse-Aktie -56 %: UBS übernimmt Credit Suisse - SNB liefert Liquiditätshilfen

Nach Credit Suisse-Übernahme: BaFin hält deutsches Finanzsystem nach wie vor für stabil und robust

Credit Suisse-Aktie: Steht die Übernahme der CS unmittelbar bevor?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Credit Suisse (CS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Credit Suisse (CS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Credit Suisse (CS)

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com