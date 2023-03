Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:07 Uhr stieg die Credit Suisse (CS)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 0,888 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Credit Suisse (CS)-Aktie bei 0,890 CHF. Mit einem Wert von 0,875 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Credit Suisse (CS)-Aktien beläuft sich auf 3.462.599 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,381 CHF erreichte der Titel am 22.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,964 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Credit Suisse (CS)-Aktie. Bei einem Wert von 0,660 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Der derzeitige Kurs der Credit Suisse (CS)-Aktie liegt somit 34,606 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Credit Suisse (CS)-Aktie im Durchschnitt mit 3,89 CHF.

Credit Suisse (CS) gewährte am 09.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,46 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Credit Suisse (CS) ein EPS von -0,03 CHF in den Büchern gestanden. Credit Suisse (CS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.060,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.582,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Credit Suisse (CS)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 24.04.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,259 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie.

