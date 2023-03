Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) am Mittag in Rot

Um 11:48 Uhr ging es für die Credit Suisse (CS)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 0,804 CHF. Das Tagestief markierte die Credit Suisse (CS)-Aktie bei 0,796 CHF. Mit einem Wert von 0,815 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 16.021.980 Credit Suisse (CS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,340 CHF erreichte der Titel am 23.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Credit Suisse (CS)-Aktie mit einem Kursplus von 89,043 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,660 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Credit Suisse (CS)-Aktie 21,848 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,89 CHF.

Am 09.02.2023 hat Credit Suisse (CS) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,46 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.060,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 4.582,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Credit Suisse (CS) am 27.04.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 24.04.2024 dürfte Credit Suisse (CS) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,259 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Credit Suisse (CS)-Aktie

Credit Suisse & Co. im Visier: Shortseller verdienen Millionen mit Wetten gegen europäische Bankenaktien

UBS- und Credit Suisse-Aktien in Rot: UBS prüft offenbar Auflösung von Vertrag mit CS-Starbanker - UBS will Spinoff der CS stoppen - Keine neuen Aktien

Bankaktien geben Kursgewinne ab - Nervosität vor US-Zinsentscheid

Ausgewählte Hebelprodukte auf Credit Suisse (CS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Credit Suisse (CS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Credit Suisse (CS)

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com