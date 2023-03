Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) gibt am Nachmittag nach

Das Papier von Credit Suisse (CS) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 0,806 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Credit Suisse (CS)-Aktie bis auf 0,796 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,815 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 30.046.132 Credit Suisse (CS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,340 CHF) erklomm das Papier am 23.03.2022. Gewinne von 89,021 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 0,660 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,091 Prozent würde die Credit Suisse (CS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Credit Suisse (CS)-Aktie bei 3,89 CHF.

Am 09.02.2023 hat Credit Suisse (CS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,46 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.582,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.060,00 CHF.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Credit Suisse (CS) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Credit Suisse (CS)-Anleger Experten zufolge am 24.04.2024 werfen.

Laut Analysten dürfte Credit Suisse (CS) im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,259 CHF einfahren.

