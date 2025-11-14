DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,47 -1,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.951 -2,1%Euro1,1642 ±0,0%Öl63,88 +1,2%Gold4.195 +0,6%
Creditreform veröffentlicht neuen 'Schuldneratlas'

14.11.25 05:49 Uhr

NEUSS (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht an diesem Freitag um 10.00 Uhr ihren neuen "Schuldneratlas". Für 2025 haben die Experten bereits vor einiger Zeit vorhergesagt, dass die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland wieder steigen dürfte.

Im vergangenen Jahr war hingegen ein Rückgang verzeichnet worden. Die Zahl der Betroffenen lag bei rund 5,56 Millionen - etwa 94.000 weniger als 2023. Damit waren 8,09 Prozent der Erwachsenen hierzulande überschuldet. Zur Begründung hieß es damals, die ausgeprägte Sparneigung habe die Zahl der Fälle sinken lassen. Bereits in den Jahren zuvor hatte die Überschuldung abgenommen.

Als überschuldet gilt, wer seinen finanziellen Verpflichtungen langfristig nicht nachkommen kann. Für seinen "Schuldneratlas" wertet Creditreform anonymisierte Daten anhand amtlicher Register, von Online-Händlern und weiteren Quellen aus./cr/DP/jha