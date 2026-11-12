DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,80 +1,7%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.378 -0,4%Euro 1,1079 -0,1%Öl 92,0 -0,8%Gold 3.977 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Creditreform veröffentlicht neuen 'Schuldneratlas'

NEUSS (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht an diesem Donnerstag um 9.30 Uhr in Düsseldorf ihren neuen "Schuldneratlas". Erwartet wird, dass die Zahl der überschuldeten Menschen 2026 erneut gestiegen ist.

Werbung

Im vergangenen Jahr war deutschlandweit ein Anstieg der Überschuldung verzeichnet worden. Die Zahl der Betroffenen lag bei rund 5,67 Millionen Menschen, etwa 110.000 mehr als im Jahr 2024. Den Anstieg begründeten die Experten damit, dass nach Pandemie, steigenden Energiepreisen und Inflation viele Ersparnisse aufgebraucht seien.

Als überschuldet gilt, wer seinen finanziellen Verpflichtungen langfristig nicht nachkommen kann. Creditreform wertet für seine Studie anonymisierte Daten aus amtlichen Registern, von Online-Händlern und weiteren Quellen aus./dok/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.