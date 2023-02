Creditreform: Zahlungsmoral in Deutschland sinkt

NEUSS (dpa-AFX) - Die Zahlungsmoral der Unternehmen in Deutschland hat sich nach Erkenntnissen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform deutlich verschlechtert. Während im zweiten Halbjahr 2021 verspätet bezahlte Rechnungen im Durchschnitt mit einer Verzögerung von knapp zehn Tagen beglichen wurden, kam das Geld im zweiten Halbjahr 2022 im Durchschnitt nach knapp elf Tagen bei Lieferanten oder Kreditgebern an. "Das ist der höchste Wert seit sieben Jahren", berichtete Creditreform am Dienstag.

"Die Zunahme der Zahlungsverzögerungen trifft gerade auf eine Phase des Konjunkturabschwungs. Das lässt bei Kreditgebern und Gläubigern die Alarmglocken schrillen", sagte Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung. Das Risiko für Forderungsausfälle sei so hoch wie seit Jahren nicht. Für die Studie wertete Creditreform rund vier Millionen Rechnungsbelege aus.

Der durchschnittliche Wert einer verspätet bezahlten Rechnung erhöhte sich demnach im zweiten Halbjahr 2022 auf 2158 Euro (1. Halbjahr 2022: 2107 Euro). Für den Löwenanteil der Außenstände bei Lieferanten und Kreditgebern waren laut Creditreform Großunternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten verantwortlich. Auf sie entfielen 58,8 Prozent der überfälligen Forderungen. Kleine Unternehmen mit höchstens 50 Mitarbeiter verursachten im zweiten Halbjahr 2022 mehr als ein Viertel aller überfälligen Forderungen./rea/DP/men