CREEK RIVER gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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CREEK RIVER hat am 08.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,36 JPY gegenüber 61,52 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,02 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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