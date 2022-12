CRH kauft für 300 Millionen US-Dollar eigene Aktien zurück

Werbung

Heute im Fokus

DAX zum Start fester -- Asiens Börsen tiefer -- HV: Uniper-Chef appelliert an Solidarität der Aktionäre -- Experte sieht in Twitter-Eskapaden von Musk auch Gefahr für Tesla -- Deutsche Post im Fokus

AstraZeneca erhält Zulassungempfehlung für Forxiga in der EU. Flugausfälle am Frankfurter Airport wegen Glatteis. Vodafone sieht staatliche Handynetz-Ausbaupflicht als erfüllt an. Wirecard-Prozess: Kronzeuge will aussagen. Twitter-Nutzer sollen über Rücktritt von Musk abstimmen. Gaspreisdeckel soll von EU-Energieministern besiegelt werden.