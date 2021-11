CRH profitiert von Nachfrage und Preisen

Von Kyle Morris

FRANKFURT (Dow Jones)--Die CRH plc hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2021 im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Es habe eine gute Nachfrage und Fortschritte bei der Preisgestaltung in den wichtigsten Märkten gegeben, teilte der irische Baustofflieferant mit. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 22,8 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von 7 Prozent entsprach.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag in diesem Zeitraum bei 3,9 Milliarden Dollar und damit 15 Prozent über dem Vorjahreswert. Die EBITDA-Marge betrug 17,1 Prozent.

Das Wachstum des ersten Halbjahres schwächte sich im dritten Quartal aufgrund der starken Vergleichszahlen des Vorjahres ab, so CRH. Der Umsatz des dritten Quartals lag jedoch in allen Geschäftsbereichen über dem des Vorjahres.

CRH gab an, im bisherigen Jahresverlauf 1,4 Milliarden Dollar für Akquisitionen ausgegeben zu haben und über eine starke Pipeline zu verfügen.

Das Unternehmen rechnet mit einem EBITDA von mehr als 5,25 Milliarden Dollar für das Gesamtjahr, sagte CEO Albert Manifold. Der Vorsteuergewinn werde voraussichtlich deutlich über dem Wert von 2020 liegen.

November 23, 2021 03:17 ET (08:17 GMT)