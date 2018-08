CRH schließt erste Phase seines Aktienrückkaufprogrammes ab

Der irische Baustoffhersteller CRH plc (ISIN: IE0001827041) kündigte am 25. April 2018 ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Mrd. Euro und einer Laufzeit von insgesamt 12 Monaten an.

Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, ist die erste Phase des Aktienrückkaufprogrammes im Volumen von bis zu 350 Mio. Euro abgeschlossen. Zwischen dem 2. Mai und dem 31. Juli 2018 wurden 11,4 Mio. Aktien an der London Stock Exchange erworben.

CRH mit Hauptsitz in Dublin entstand 1970 durch den Zusammenschluss der irischen Unternehmen Cement Holding und Roadstone Ltd. Die Firma ist das größte Unternehmen in Irland. Die Aktie ist im EURO STOXX 50-Index gelistet. Im Jahr 2017 lag der Umsatz von CRH bei 27,6 Mrd. Euro. Dies war ein Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (27,1 Mrd. Euro).

Redaktion MyDividends.de