CRH startet zweite Phase des Aktienrückkaufprogramms

Der irische Baustoffhersteller CRH plc (ISIN: IE0001827041) kündigte am 25. April 2018 ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Mrd. Euro an. Das Programm soll in den nächsten 12 Monaten abgeschlossen werden. Wie der Konzern nun mitteilte, startet an diesem Mittwoch die zweite Phase des Aktienrückkaufprogramms, nachdem die erste Phase über 350 Mio. Euro am 31. Juli abgeschlossen wurde.

So sollen vom 29. August bis spätestens 19. November 2018 in der zweiten Phase Aktien im Volumen von bis zu 350 Mio. Euro erworben werden.

Im ersten Halbjahr 2018 stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Basis um 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 11,94 Mrd. Euro, wie CRH am 23. August berichtete. Das operative Ergebnis (EBITDA) kletterte um 1 Prozent auf 1,13 Mrd. Euro.

CRH mit Hauptsitz in Dublin entstand 1970 durch den Zusammenschluss der irischen Unternehmen Cement Holding und Roadstone Ltd. Die Firma ist das größte Unternehmen in Irland.

Redaktion MyDividends.de