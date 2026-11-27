Criterium Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Criterium Energy hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Criterium Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,97 Prozent auf 5,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Criterium Energy 5,4 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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