Critical One Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Critical One Energy gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Critical One Energy ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion Finanzen.net
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