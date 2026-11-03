Cropster Agro stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

03.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82,9 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 84,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 524,9 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 INR. Im Vorjahresviertel hatte Cropster Agro 0,050 INR je Aktie erwirtschaftet.

Cropster Agro hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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