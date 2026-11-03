Cropster Agro stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Cropster Agro hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 INR. Im Vorjahresviertel hatte Cropster Agro 0,050 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82,9 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 84,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 524,9 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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