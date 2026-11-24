CrowdStrike A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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CrowdStrike A hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,22 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CrowdStrike A einen Umsatz von 1,71 Milliarden CAD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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