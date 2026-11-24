In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,22 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CrowdStrike A einen Umsatz von 1,71 Milliarden CAD eingefahren.

CrowdStrike A hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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