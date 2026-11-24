CrowdStrike A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Werte in diesem Artikel
CrowdStrike A präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,45 ARS gegenüber -0,620 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.394,83 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 1.713,69 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf CrowdStrike A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CrowdStrike A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen