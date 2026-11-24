Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.394,83 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 1.713,69 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich auf 0,45 ARS gegenüber -0,620 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

CrowdStrike A präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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