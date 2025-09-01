CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

CrowdStrike im Blick

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 412,09 USD.

Die CrowdStrike-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 412,09 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 407,81 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 418,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 485.650 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 517,69 USD erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,63 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 242,42 USD am 12.09.2024. Abschläge von 41,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 27.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,28 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,65 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CrowdStrike-Aktie nach überraschendem Verlust schwächer - Umsatz wächst an