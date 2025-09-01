CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Freitagabend in Grün

So entwickelt sich CrowdStrike

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 20:07 Uhr wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 416,51 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 418,00 USD. Mit einem Wert von 414,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 290.030 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 517,69 USD. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 19,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 242,42 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,80 Prozent.

CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CrowdStrike ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 963,87 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,66 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

