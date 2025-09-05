CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 418,77 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 418,77 USD zu. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 421,78 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 419,00 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 106.063 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 517,69 USD. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,62 Prozent. Bei einem Wert von 242,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 42,11 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,66 USD je CrowdStrike-Aktie.

