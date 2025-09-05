CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 418,77 USD zu.
Um 15:53 Uhr sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 418,77 USD zu. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 421,78 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 419,00 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 106.063 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 517,69 USD. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,62 Prozent. Bei einem Wert von 242,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 42,11 Prozent sinken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.
Am 27.08.2025 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,66 USD je CrowdStrike-Aktie.
Analysen zu CrowdStrike
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|19.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
|08.07.2019
|CrowdStrike A Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|08.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
