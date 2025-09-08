CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken CrowdStrike am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

CrowdStrike im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 423,36 USD.

Das Papier von CrowdStrike befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 423,36 USD ab. Die CrowdStrike-Aktie gab in der Spitze bis auf 423,28 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 428,17 USD. Zuletzt wechselten 99.989 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (517,69 USD) erklomm das Papier am 04.07.2025. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 18,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 242,42 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 42,74 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ein EPS von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 963,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.12.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,66 USD fest.

