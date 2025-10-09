DAX24.664 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,97 -0,2%Gold4.009 -0,7%
So entwickelt sich CrowdStrike

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

09.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 506,11 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
439,65 EUR 2,85 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 506,11 USD nach. In der Spitze büßte die CrowdStrike-Aktie bis auf 504,75 USD ein. Bei 509,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 126.754 Aktien.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 517,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 2,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 292,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,19 Prozent würde die CrowdStrike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 27.08.2025. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent auf 1,17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 963,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2027 4,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu CrowdStrike

DatumMeistgelesen
Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

