CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken CrowdStrike am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 554,41 USD nach.
Die CrowdStrike-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 554,41 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die CrowdStrike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 553,94 USD aus. Bei 562,97 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 91.427 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (566,75 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,23 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 298,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 46,20 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus.
Am 27.08.2025 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ein EPS von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,17 Mrd. USD – ein Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CrowdStrike 963,87 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 02.12.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von CrowdStrike rechnen Experten am 01.12.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,67 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|19.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
|08.07.2019
|CrowdStrike A Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|08.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
