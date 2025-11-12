CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 547,61 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 547,61 USD. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 546,70 USD. Bei 562,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 254.223 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 566,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 298,27 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 45,53 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 963,87 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,17 Mrd. USD ausgewiesen.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 01.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal