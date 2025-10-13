CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CrowdStrike konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 508,63 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 508,63 USD zu. Im Tageshoch stieg die CrowdStrike-Aktie bis auf 509,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 501,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 273.730 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 517,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 294,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

