CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend leichter

14.10.25 20:24 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 492,08 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
422,00 EUR -11,65 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 492,08 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die CrowdStrike-Aktie bis auf 487,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 500,54 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 407.643 CrowdStrike-Aktien.

Am 04.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 517,69 USD an. Gewinne von 5,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 294,70 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,11 Prozent.

Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

CrowdStrike veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,17 Mrd. USD im Vergleich zu 963,87 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.12.2025 erwartet.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
