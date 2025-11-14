DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.033 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1619 -0,2%Öl64,47 +2,2%Gold4.104 -1,6%
Blick auf CrowdStrike-Kurs

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag tiefer

14.11.25 16:08 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag tiefer

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 526,21 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
454,75 EUR -2,35 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CrowdStrike-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 526,21 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CrowdStrike-Aktie bis auf 509,29 USD. Bei 522,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 129.900 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 566,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 7,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 298,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,32 Prozent.

Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CrowdStrike ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 963,87 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 02.12.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.12.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

