CrowdStrike im Blick

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend freundlich

14.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von CrowdStrike zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
454,75 EUR -2,35 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CrowdStrike konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 539,92 USD. Die CrowdStrike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 543,99 USD aus. Bei 522,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 357.964 CrowdStrike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (566,75 USD) erklomm das Papier am 13.11.2025. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 4,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 298,27 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 44,76 Prozent Luft nach unten.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 lud CrowdStrike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber 0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 963,87 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,17 Mrd. USD ausgewiesen.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 01.12.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CrowdStrike-Gewinn in Höhe von 3,67 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

