CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike steigt am Donnerstagnachmittag stark

So entwickelt sich CrowdStrike

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 9,7 Prozent auf 488,91 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 9,7 Prozent auf 488,91 USD. In der Spitze gewann die CrowdStrike-Aktie bis auf 489,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 468,30 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 584.669 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 517,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 5,89 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 263,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 46,08 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 27.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ein EPS von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 963,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

