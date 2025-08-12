DAX24.290 +0,1%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.794 -0,3%Nas21.109 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1603 -0,4%Öl67,18 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Blick auf CrowdStrike-Kurs

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

21.08.25 16:11 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 414,93 USD abwärts.

CrowdStrike
356,60 EUR -1,90 EUR -0,53%
Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 414,93 USD. Bei 414,62 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 417,79 USD. Zuletzt wechselten 51.889 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 517,69 USD. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Gewinne von 24,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 242,42 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 03.06.2025 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,10 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 921,04 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.08.2025 erfolgen. CrowdStrike dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.09.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,52 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

