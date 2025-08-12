CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.702 +2,1%Nas21.479 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,51 -0,2%Gold3.370 +0,9%
Powell-Rede in Jackson Hole treibt an: DAX zieht nach oben - Kommt die Leitzinssenkung im September?
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.08.25 16:09 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 415,77 USD.

Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 415,77 USD. Die CrowdStrike-Aktie zog in der Spitze bis auf 416,12 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 415,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 57.362 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2025 auf bis zu 517,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 242,42 USD am 12.09.2024. Mit Abgaben von 41,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CrowdStrike 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. CrowdStrike hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 921,04 Mio. USD umgesetzt worden waren.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 27.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von CrowdStrike rechnen Experten am 02.09.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

