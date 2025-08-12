CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 419,24 USD.

Um 20:07 Uhr wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 419,24 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die CrowdStrike-Aktie bei 423,92 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 415,00 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 408.188 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (517,69 USD) erklomm das Papier am 04.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 19,02 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 242,42 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 72,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus.

Am 03.06.2025 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 921,04 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 27.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. CrowdStrike dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.09.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,52 USD je CrowdStrike-Aktie.

