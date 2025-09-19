DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.406 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1797 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.748 +1,7%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten
So bewegt sich CrowdStrike

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Montagabend tiefer

22.09.25 20:25 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Montagabend tiefer

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 498,80 USD nach.

Der CrowdStrike-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 498,80 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 486,55 USD. Bei 495,70 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 846.388 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 517,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2025). Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 3,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2024 auf bis zu 272,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,32 Prozent.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CrowdStrike ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 963,87 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 02.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,67 USD fest.

Redaktion finanzen.net

